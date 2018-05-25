Наступ Росії може розпочатися в будь-який час – Турчинов

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов побував 24 травня в зоні бойових дій на Донбасі і заявив про можливість наступу російських військ.

«Турчинов повідомив, що українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону, що свідчить «про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час», – ідеться в повідомленні на сайті РНБО.

Голова РНБО відзначив, що «протягом тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних сил України, а й населених пунктів».

«Використовується заборонена Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню», – сказав голова РНБО, додавши, що обстріли української території велися на глибину до 30 кілометрів, внаслідок чого були знищені цивільна інфраструктура, є загиблі не тільки серед військових, але й серед мирного населення.

Як повідомляло Радіо Свобода, 17 травня під обстрілом опинилася школа в місті Світлодарську Донецької області, дітей і персонал довелося розпустили по домівках. 18 травня в селі Троїцькому Луганської області внаслідок обстрілу загинули члени однієї родини, батько і молодший син, а мати і старший син зазнали поранень. 21 травня внаслідок обстрілу Мар’їнки на Донеччині загинув 36-річний місцевий житель. 24 травня в місті Торецьку Донецької області під обстрілом опинилися два медичні заклади.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» в обстрілах житлових кварталів звинувачують українських військових. Зазвичай у повідомленнях проросійських бойовиків ідеться про Горлівку, Донецьк та їхні околиці.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.