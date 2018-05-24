Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Травень 2018, Київ 12:18
Новини | Події

З Торецька через обстріл евакуюють тубдиспансер – Жебрівський

Лікарів та пацієнтів туберкульозного диспансеру в місті Торецьку евакуюють до таких же закладів Слов'янська та Краматорська. Про це 24 травня повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Сьогодні близько 4-ї ранку проросійські бойовики знову обстріляли Торецьк. Під обстріл потрапили два медичних заклади. Кілька мін розірвалися на подвір'ї психіатричного диспансеру, у будівлі пошкоджений дах та вибиті шибки. Ще кілька «прильотів» до тубдиспансеру, за повідомленням головного лікаря, пошкоджено щонайменше 32 вікна», – вказав Жебрівський.

За його словами, жертв вдалося уникнути.

«У будівлі психіатричного диспансеру під час обстрілу знаходився лише сторож, він, на щастя, не постраждав. А в туберкульозному перебували лікарі та пацієнти, обстрiл вони перечекали у підвалі і, дякувати Богу, теж фізично не постраждали», – додав голова обладміністрації.

Торецьк – місто в Донецькій області з населенням понад 30 тисяч людей. Воно розташоване неподалік від лінії фронту, від контрольованої підтримуваними Росією бойовиками Горлівки місто відділяє менш як 20 кілометрів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG