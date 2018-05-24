З Торецька через обстріл евакуюють тубдиспансер – Жебрівський

Лікарів та пацієнтів туберкульозного диспансеру в місті Торецьку евакуюють до таких же закладів Слов'янська та Краматорська. Про це 24 травня повідомив у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Сьогодні близько 4-ї ранку проросійські бойовики знову обстріляли Торецьк. Під обстріл потрапили два медичних заклади. Кілька мін розірвалися на подвір'ї психіатричного диспансеру, у будівлі пошкоджений дах та вибиті шибки. Ще кілька «прильотів» до тубдиспансеру, за повідомленням головного лікаря, пошкоджено щонайменше 32 вікна», – вказав Жебрівський.

За його словами, жертв вдалося уникнути.

«У будівлі психіатричного диспансеру під час обстрілу знаходився лише сторож, він, на щастя, не постраждав. А в туберкульозному перебували лікарі та пацієнти, обстрiл вони перечекали у підвалі і, дякувати Богу, теж фізично не постраждали», – додав голова обладміністрації.

Торецьк – місто в Донецькій області з населенням понад 30 тисяч людей. Воно розташоване неподалік від лінії фронту, від контрольованої підтримуваними Росією бойовиками Горлівки місто відділяє менш як 20 кілометрів.