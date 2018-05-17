Прокуратура кваліфікує як теракт обстріл бойовиками школи на Донеччині

Обстріл школи у Світлодарську на Донеччині з боку підконтрольних Росії бойовиків прокуратура кваліфікує як терористичний акт.

«Установлено, що близько 9:30 незаконні збройні формування «ДНР» здійснили обстріл Світлодарська. В ході обстрілу один із снарядів влучив у автомобіль, який перебував поблизу місцевої загальноосвітньої школи № 11. Місцевий мешканець – власник пошкодженого автомобіля, отримав незначні тілесні ушкодження. Також вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 вікон навчального закладу. На момент обстрілу в школі були 387 учнів і 46 осіб персоналу школи, постраждалих серед вказаних осіб не має», – повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Про обстріл раніше повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, дітей після цього відпустили додому.

Світлодарськ – місто в Донецькій області, впритул розташоване до лінії контакту сторін збройного конфлікту. Населення міста складає близько 12 тисяч людей, головним підприємством є Вуглегірська теплоелектростанція. Відстань до контрольованої бойовиками Горлівки складає 19 кілометрів.

У зоні бойових дій на Донбасі 16 травня загинули двоє українських військових, ще четверо зазнали поранень, повідомив раніше 17 травня штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, ситуація ускладнилася, підтримувані Росією бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

В угрупованні «ЛНР» заявляють про дев’ять порушень «режиму тиші» з боку Збройних сил України впродовж минулої доби, в тому числі вказують, що під обстрілом опинився Луганськ. В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі «Градами» району Донецької фільтрувальної станції. Також донецькі бойовики заявляють про загибель жінки на півночі непідконтрольної владі України Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.