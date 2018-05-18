Число загиблих у Троїцькому зросло до трьох, усі – члени однієї родини

У лікарні померла третя жертва обстрілу бойовиками села Троїцьке Попаснянського району на Луганщині. Про це повідомив 18 травня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Страшного горя наробили рашисти у селищі Троїцьке: обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат. Родина мешкає у Миронівському (це населений пункт у Донецькій області – ред.), але приїхала на дачу в Троїцьке. Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламки і наробили такої біди», – вказав Жебрівський у Facebook.

Як раніше повідомили українські військові, обстріл зі 122-міліметрових гармат розпочався 18 травня вночі, близько 2:00.

«Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги», – ідеться в повідомленні.

Село Троїцьке розташоване на берегах річки Лугань за 12 кілометрів від районного центру, міста Попасна. До початку бойових дій населення складало близько 1400 людей.

Сайти бойовиків про цей обстріл не інформують. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові впродовж минулої доби шість разів порушили «режим тиші», під вогнем опинилися селища Калинове та Донецький, село Лозове, Логвинове та Жолобок.