У селі Троїцьке на Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків загинули двоє цивільних – штаб

Двоє цивільних загинули, ще двоє зазнали поранень у селі Троїцьке Попаснянського району внаслідок обстрілу, здійсненого підтримуваними Росією бойовиками, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, обстріл зі 122-міліметрових гармат розпочався 18 травня вночі, близько 2:00.

«Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги», – ідеться в повідомленні.

Село Троїцьке розташоване на берегах річки Лугань за 12 кілометрів від районного центру, міста Попасна. До початку бойових дій населення складало близько 1400 людей.

Сайти бойовиків про цей обстріл не інформують. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові впродовж минулої доби шість разів порушили «режим тиші», під вогнем опинилися селища Калинове та Донецький, село Лозове, Логвинове та Жолобок.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.