На Донеччині бойовики обстріляли Мар’їнку, є загиблий – Жебрівський

На Донеччині підтримувані Росією бойовики обстріляли Мар’їнку, загинув 36-річний місцевий житель.

«Михайло, так звали чоловіка, вийшов на своє подвір’я на околиці Мар’їнки, у той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила просто в нього. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть. Але забрати чоловіка не встигли - бойовики посилили вогонь, і медикам довелося від’їхати на безпечну відстань», – написав на своїй сторінці в Facebook керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його даними, бойовики продовжують вести вогонь по Мар’їнці.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.