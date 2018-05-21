Штаб: бойовики намагалися «відбити» Південне, внаслідок перестрілки загинули 2 військових

На Донбасі в результаті перестрілки поблизу населеного пункту Південне з підтримуваними Росією бойовиками двоє українських військових загинули, четверо поранені, повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

«На жаль, під час зіткнення від вогню ворога загинули двоє наших побратимів. Один з них – командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Осколкові поранення отримали також 4 військовослужбовці, які зараз перебувають у госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що бойовики намагаються «вибити підрозділи Королівської бригади ЗСУ зі звільненого нещодавно населеного пункту Південне (Чигирі)», сьогодні вранці на південній околиці села була виявлена диверсійна група сепаратистів.

За даними штабу, українські військові зупинили просування бойовиків, внаслідок зіткнення сепаратисти мають «значні втрати».

В угрупованні «ДНР» також повідомляють про зіткнення біля Південного. Сепаратисти підтверджують, що українські військові поблизу Горлівки захопили трьох бойовиків у їхньому тилу, як про це раніше сьогодні повідомляли в штабі.

17 травня командування Об’єднаних сил повідомило, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Читайте також: Бойовики на Донбасі обстріляли три населені пункти – штаб

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.