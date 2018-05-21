Група батальйону «Донбас» захопила трьох бойовиків у їхньому тилу – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що пізно ввечері 20 травня розвідувально-диверсійна група 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» провела рейд «з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів». Штаб не уточнив місце, де відбувалися події.

«Був виявлений спостережний пост противника. Під час короткого бою, одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає», – ідеться в повідомленні.

Із полоненими бойовиками працюють співробітники Служби безпеки України, тривають слідчі дії.

«Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород», – додали в штабі.

У ранковому зведенні штаб Операції об’єднаних сил заявляв, що впродовж доби 20 травня підтримувані Росією бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку українських військових 20 травня. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.