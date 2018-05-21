Бойовики на Донбасі здійснили 55 обстрілів – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що впродовж доби 20 травня підтримувані Росією бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них 19 разів застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю. У штабі вказують, що зранку 20 травня бойовики обстріляли житлові будинки селища Зайцеве, яке межує з окупованою Горлівкою.

20 травня, а також у перші години 21 травня втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку українських військових 20 травня. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.