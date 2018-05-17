Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових – штаб

Командування Об’єднаних сил повідомляє, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових.

Як повідомляє прес-центр Оперативних об’єднаних сил, на початку квітня підтримувані Росією бойовики активізувалися у Південному, зокрема, вони прибували в населений пункт для «перевірки місцевого населення на лояльність до української влади та демонстраційного показу своєї присутності у ньому».

У штабі ООС зауважують, що 8 травня підрозділи 24-ої окремої механізованої бригади вийшли на східні околиці Південного.

«На даний час ситуація в н.п. Південне складна, але контрольована. Бойове завдання з утримання Південного виконує зведений підрозділ від 24 ОМБр», – зауважують в штабі.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.