(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия может пойти в наступление на Донбассе после окончания Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Насколько это вероятно? С чем связано обострение на фронте с началом ООС вместо АТО? И что произошло в Горловке? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев и российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

​– Владислав, вызывает ли у вас доверите заявление Александра Турчинова?

Владислав Селезнев: Безусловно, Алесандр Турчинов, как должностное лицо высокого ранга, имеет доступ к информации из разных источников. Если он делает такие заявление, то он на это имеет основания.

Я в новостях обратил внимание, что сегодня секретарь РНБО побывал на позициях украинских военных в районе Зайцево и Южного, и мог убедиться, в каких условиях выполняют задачи наши воины.

Обострение на Востоке Украины, я думаю, в первую очередь связано с изменением формата военных действий, перехода от АТО на Операцию объединенных сил. Таким способом Россия пытается показать, что, мол, как только украинское руководство сменило формат военной операции сразу же пошло обострение. Хотя очевидно для всех, что инициаторами обострения всяческий раз выступают российские террористические войска.

– Вы упомянули поселок Южный, его недавно заняли ВСУ, он находился в «серой зоне». Российские коллаборанты говорят о ползучем наступлении. ВСУ тоже каким-то образом провоцирует?

Владислав Селезнев: По докладам и информации в сводках новостей пресс-центра Штаба Операции объединенных сил речь идет о тех территориях, которые относятся к «серой зоне», а также о территории, которая, в соответствии с Минскими договоренностями, находятся в зоне ответственности ВСУ. Из них некоторые населенные пункты находятся под контролем российских террористических войск. Поэтому говорить о ползучем наступлении не совсем корректно.

​– А какой смысл занимать эти поселки в «серой зоне»? Между противоборствующими сторонами уменьшается расстояние и повышается риск обстрелов и эскалации.

Владислав Селезнев: Как по мне, если бы вторая сторона конфликта четко придерживалась буквы и духа Минских соглашений, а именно в части отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на установленное соглашениями расстояние, то ситуации связанной с эскалацией на Востоке Украины не было.

Если бы вторая сторона конфликта четко придерживалась буквы и духа Минских соглашений, по отводу тяжелых вооружений , то эскалации бы не было

В последние недели российские террористические войска все чаще используют вооружения тех калибров, которые запрещены Минскими соглашениями. И в этом случае расстояние между позициями особо роли не имеют, потому что снаряды летят вглубь нашей территории на расстояние 10 километров, под обстрелы попадают населенные пункты, которые условно находятся в тылу.

– Если вернуться к возможному наступлению, зачем оно может быть нужно России?

Владислав Селезнев: Идет ставка нарастания напряженности, это хорошие возможности для торга. В эти дни в Санкт-Петербурге с визитом находится президент Франции Эмануэль Макрон, который проводит ряд встреч и переговоров, в том числе с лидером России Владимиром Путиным. Чем не повод для Путина поторговаться, повысить ставки, в том числе и за счет обострения ситуации на Востоке.

Многие российские государственники, так называемые евроазийцы, в последнее время постоянно утверждают, что сегодня военного решения вопроса по Украине у России нет. Идет нагнетание обстановки.

– Павел, как вы прокомментируете заявление Александра Турчинова? И как вы прокомментируете обострение, которое мы наблюдаем с начало Операции объединенных сил на Донбассе?

Павел Фельгенгауэр: Обострение обычно бывает в летнее время, возможно, как всегда, ближе к августу все будет сидеть и ждать, что случится в этом году. Это уже не первый раз так.

Проблема в том, что нынешний статус-кво никого не устраивает, кроме европейцев, они бы хотели, чтобы этот конфликт заморозился, чтобы не было обострений.

Но остальным участникам это не подходит, а значит заморозки скорее всего не будет. А если ее не будет, то может что-то произойти.

Об этом появляются

Публикации на прокремлевских сайтах: мол ждали, что Украина развалится, а режим укрепляется и становится не пророссийским, а прозападным

. Это им не подходит, заморозка тоже ничего не дает, значит надо менять стратегию.

Кроме того, московская элита расколота по многим проблемам и Украина это только частность. Для того, чтобы поддерживать напряжение с Западом, нужны серьезные проблемы на Западном направлении, а иначе у них отнимут деньги и потратят на инвестиции.

– Каковы возможные цели наступления: полная оккупация Донецкой и Луганской областей, сухопутный коридор в Крым, или что?

Павел Фельгенгауэр: Сам по себе сухопутный коридор вдоль побережья это глупости. Там есть какая-то автомобильная старая дорога. Никакой Крым через нее снабжать нельзя, а мост уже построен. Здесь смысла нет.

Главная цель не территория, а вся Украина – смена режима в Киеве, чтобы там появилась пророссийская власть, чтобы Украина перешла на положение по примеру Беларуси. Вот чего бы хотелось добиться Москве.

​Слушательница, Красный Лиман: Я часто звоню в Горловку, людей обстреливают. По новостям говорили, что Украина будет наступать. Но там же люди, дети, это сколько жертв.

Владислав Селезнев: Ни в коем случае нельзя допустить жертв среди мирного населения и этой позиции придерживается Штаб

Наев заявляет: при любых обстоятельствах огонь по населенным пунктам, по зданиям, где находятся мирные жители, вестись не будет.

Объединенных сил.

Генерал Наев неоднократно делал заявления о том, что при любых обстоятельствах огонь по населенным пунктам, по зданиям, где находятся мирные жители, вестись не будет. Поэтому всякого рода планы, которые появляются в СМИ о ползучем наступлении на Донецкий агломерат всего лишь планы. Есть четкое понимание у руководства штаба, что ни в коем случае нельзя вести огонь по пунктам, где мирные граждане.

– Ни одну сторону не устраивает нынешнее положение вещей. Сергей Наев говорит, что с начала ООС стало больше обстрелов в шесть раз. Это затрагивает мирных жителей. В интересах ли Украины каким-то образом заморозить этот конфликт?

Владислав Селезнев: Мы ежедневно видим в сводках информацию о том, что гибнут люди, но за этим кроются судьбы людей, наших граждан, которые находятся не только по эту сторону линии разграничения, а и по ту.

Я не думаю, что тот же Турчинов или Порошенко заинтересованы в том, чтобы эта статистика увеличивалась. Возвращение Донбасса в Украину может быть сделано лишь комплексным подходом. Наше военно-политического руководство исходит из того, что поиск проблемы ищется путем политико-дипломатических усилий. Создания союзных договоров и путем усиления боевых возможностей Вооруженных сил Украины.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)