Украина производит новейшее вооружение, однако испытывает его дефицит в собственной армии. Этот парадокс в «Укроборонпроме» объясняют дефицитом средств и отсутствием госзаказов. Украине необходимо насыщать собственную армию современным оружием и тем самым мотивировать иностранных заказчиков, считают эксперты. Времени на раздумья нет, поскольку из-за линии разграничения на Донбассе, в последнее время, начали прилетать принципиально новые боеприпасы российского производства.

В Украине продолжаются боевые действия, внимание покупателей и производителей оружия приковано к нашей стране. Но выбиться в лидеры экспортеров рынка вооружений Украина в ближайшее время не сможет, слишком долго уничтожалась армия и оборонпром, считает военный аналитик Юрий Костюченко. Одни из лучших бронетранспортеров в мире – украинский БТР-4, сейчас проходят боевые испытания, уже внесено более 100 изменений в конструкцию. Ими уже заинтересовались в Индонезии и Малайзии. Но Украине необходимо заполнить новейшим оружием собственную армию.

Страны, которые закупали наше вооружение, сейчас пристально следят за тем, как мы его используем в войне

«Страны, которые традиционно закупали наше вооружение, сейчас очень пристально следят за тем, как мы его используем в войне, в боевых условиях. Мне это известно, поскольку я напрямую контактирую с представителями этих стран. Рано или поздно они будут закупать наше вооружение. Но сейчас мы не можем предоставить это оружие, потому что оно нам нужно», – считает Юрий Костюченко.

Минобороны заказало для ВСУ танки «Оплот» и ПТРК «Скиф»

В этом году украинский оборонный бюджет рекордный по своим размерам и превышает 130 миллиардов гривен. Это более чем в 6 раз больше, чем в 2014 году. Директор дивизиона спецэкспортеров «Укроборонпрома»​ Виталий Цвигун утверждает, что государство начало заказывать новое оружие, которое до этого шло на экспорт. В прошлом году Тайланд закупил 49 новейших украинских танков «Оплот». Это дало толчок к новым заказам со стороны Министерства обороны.

Поставляют ПТРК «Скиф» в ВСУ, что касается известного танка «Оплот» Минобороны уже заказало этот танк

«В последнее время поставляют ракетные комплексы «Скиф» в украинскую армию. Что касается известного танка «Оплот», то после выполнения тайского контракта Минобороны уже заказало этот танк и в ближайшее время будет налажено производство и они уже будут в ближайшее время поставляться в украинскую армию. Но главная проблема – это нехватка денег в украинской армии, Минобороны, для заказов этой продукции», – сообщил Виталий Цвигун.

Оккупанты обстреляли ВСУ новыми ракетами –​ прес-служба ООС

Украинские военные постоянно ощущают необходимость новых систем, поскольку, говорят они, оккупационные войска не испытывают дефицита в российских новинках. Беспилотники «Орлан» наши военные постоянно сбивают над подконтрольной Украиной. А несколько дней назад позиции ВСУ были обстреляны новейшими реактивными российскими снарядами. Они имели усиленную фугасную начинку и оставили за собой большие воронки. Хвостовики ракет не присущи обычным боеприпасам, рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил Александр Петрук.

По конфигурации и по самой конструкции российские ракеты новые, неизвестные, не те, что были раньше

«По конфигурации и по самой конструкции российские ракеты новые, неизвестные, не те, что были раньше. Останки этих боеприпасов отправлены в лаборатории на экспертизу. Пока нам не известно, что это были за боеприпасы», –сообщил Петрук.

Российская военная система основана на опыте Второй мировой и Холодной войны. Новые коллективные системы безопасности более эффективны, Украине нужно менять постсоветский «калаш» на новые стандарты, заявил в интервью «Голосу Америки» руководитель аппарата «Укроборонсервис» Олег Кошелев.

«Калаш» это пуповина, жилочка, которая связывает нас с Россией. Невозможно жить с соседом, который тебя презирает, ненавидит и хочет забрать все. Необходимо разводиться», – отметил в интервью Олег Кошелев.

В Украины нет времени для долгосрочных разработок, необходимо кооперироваться с западными производителями и использовать их технологии для оружейного прорыва, считают эксперты. К тому же сейчас «Рособоронэкспорт» находится под давлением санкций и Украина должна максимально воспользоваться моментом. Российское оружие будет постепенно вытесняться с мировых рынков и украинские производители имеют все возможности занять эти ниши.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)