Российская компания «Рособоронэкспорт» в начале апреля попала в санкционный список и судя по заявлениям стран «Большой семерки» давление будет только возрастать. Эксперты считают, что важно, чтобы Украина смогла занять освобожденный сегмент рынка вооружений, который потеряет Россия. Для «Укроборонпрома» это важное испытание, поскольку за последние 10 лет Украина опустилась с 4 на 11 место в мировом рейтинге экспортеров вооружения.

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В России экспорт оружия идет по объемам следующими за экспортом углеводородов. Россия второй в мире экспортер после США. Но, за последние 5 лет Россия потеряла 7% своего рынка, а после введения санкций против «Рособоронэкспорта» эта тенденция только усилится, считает главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михеенко.

На тех, кто будет продолжать сотрудничать с Россией, в мире будут оказывать давление​ – эксперты​

Россия поставляет оружие в Юго-Восточную Азию, Африку, Южную Америку. В основном это «Птур», тактическая авиация, вертолеты, бронетанковая техника. Страны, которые смогут себе позволить, как альтернативу покупать американское или европейское оружие, будут отказываться от российского продукта, считают эксперты. На тех, кто будет продолжать сотрудничать с Россией, в мире будут оказывать и экономическое, и политическое давление.

Россия теряет рынки и по объективным причинам. 45 самолетов Міг-29, поставленных в Индию, оказались бракованными. Индусы в принципе отказались от российских истребителей. Важно, чтобы Украина не упустила момент и заняла освободившийся сегмент рынка, считает Михеенко.

мы можем обновлять и ремонтировать бронетехнику, вертолеты, поставлять ПТУР

«Россия продавала готовые образцы, которые Украина не производила. Единственные сегменты, это противотанковое вооружение КБ «Луч». Есть возможность продвинуться по вертолетам серии «Мі», поскольку у нас есть двигатели для этих вертолетов, мы можем их ремонтировать и обновлять. Также мы можем обновлять и ремонтировать бронетехнику, которую поставляли ранее», – сообщил Антон Михеенко.

«Укроборонпром» не производит новейшие виды вооружений для собственной армии – эксперт

Для Украины это хороший шанс улучшить свои позиции. По рейтингу Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) с 2012 года по 2017 год Украина опустилась с 4 на 11 место по количеству экспорта. Главная проблема в том, что «Укроборонпром» не производит новейшие виды вооружений для собственной армии. Многие образцы либо на макете, либо в единственном выставочном варианте, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Американский генерал посмотрел и сказал: «зачем вам наши JAVELIN, если у вас такие же есть образцы вооружения (ПТРК «Стугна» – ред.). Выпускайте и вооружайте свою армию»

«В прошлом году в США на военной выставке американцы были шокированы, когда увидели наш стенд «Укроборонпрома». Американский генерал посмотрел и сказал: «зачем вам наши JAVELIN, если у вас почти такие же есть образцы вооружения (ПТРК «Стугна» – ред.). Выпускайте и вооружайте свою армию». Но если страна не производит самолеты или любое другое вооружение для своей армии, их нет в составе страны-производителя, то такое вряд ли кто-либо купит», – считает Олег Жданов.

Тайланд – третий по объемам покупатель украинского оружия. Украина поставила туда 49 современных танков «Оплот». Но до сих пор в украинской армии нет даже такого количества «Оплотов». В основном это танки времен СССР.

Отличная отечественная разработка – ракетный комплекс «Стугна», который не оставляет шансов ни одному танку. Но на фронте не хватает даже обычного вооружения, не говоря уже о новейших образцах, рассказывает ветеран АТО, боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко.

У нас на четвертом году войны нет собственного патронного завода, 5,45 уже в дефиците, гранат для подствольников уже не выдают

«Что касается ПТРК «Стугна», то их очень мало на фронте, их можно перечесть по пальцам. О чем можно говорить, если у нас на четвертом году войны нет собственного патронного завода. Патроны 7,62 оставшиеся от СССР еще есть, 5,45 уже в дефиците, гранат для подствольных гранатометов уже не выдают почти год», – рассказал Евгений Шевченко.

По данным «Укроборонпром», сейчас Украина восстанавливает производство бронетранспортеров на Харьковском заводе имени Малышева. Также на днях ГП «Антонов» представило новый самолет Ан-77, в нем заменили все детали, которые ранее поставлялись из России. Украинские оружейники также утверждают, что в середине апреля заключили контракт на полмиллиарда гривен с Индией.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)