Як радники переконували Трампа надати Україні зброю

Протягом минулого місяця позиція адміністрації США стосовно Росії стала більш жорсткою. Було вислано низку російських дипломатів, введено санкції проти олігархів, які забирали мільярди доларів зі слабкої російської економіки, і вперше президент Трамп у Twitter розкритикував Путіна за підтримку сирійського лідера Асада.

В своїй статті «Боротьба навколо політики щодо Росії» The Washington Post пише про те, які аргументи наводили представники адміністрації Трампа, прагнучи змінити його позицію стосовно надання Україні протитанкової зброї.

Обама був проти надання зброї Україні через побоювання розлютити Москву і спровокувати ескалацію, наголошує видання.

Трамп також спочатку сумнівався, чи підтримувати цей крок, на користь якого виступали Державний департамент та Пентагон. Трамп твердив: «Чому це наша проблема? Чому європейцям не зайнятись Україною?», – повідомив виданню один американський посадовець.

Помічники говорять, що очільнику ЦРУ Майку Помпео, послу США в ООН Ніккі Гейлі та міністру оборони США Джиму Маттісу потрібно було докласти зусиль, щоб добитись підтримки летальної допомоги. «Я просто хочу миру», – говорив Трамп, коли піднімалось питання України. Його помічники відповідали, що зброя допоможе досягти миру, стримавши агресію Росії.

Для того, щоб переконати президента, американські посадовці зазначали, що пакет допомоги у 47 мільйонів доларів може принести переваги американським платникам податків, якщо ситуація в Києві, який тепер не має грошей, стабілізується, і Україна стане надійним покупцем американського військового устаткування.

Президент здивував навіть найближчих радників, коли погодився на передачу зброї за умови, що це буде проведено тихо і без офіційного повідомлення в новинах.

Помічники намагались зауважити, що практично немає можливості попередити витік інформації про новину.

Коли новина надійшла до преси, «яструби» в Конгресі схвалили дії президента. «Ще один важливий крок у вірному напрямку», – сказав сенатор Джон Маккейн, який часто критикує Трампа. Однак Трамп все одно розлютився, за повідомленням посадовця адміністрації.

«З якоїсь причини, коли йдеться про Росію, він не чує схвалень», – високопосадовець з адміністрації сказав виданню. «З політичної точки зору, для нього найкраще проводити жорстку політику... і з цього єдиного питання він не хотів чути схвалення», – додав він.