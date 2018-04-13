Плани союзників: що думають Україна і НАТО про Росію і війну з нею на Донбасі

Впливові українські та міжнародні посадовці під час 11-го Київського безпекового форуму розповіли про спільні дії в умовах нестабільності, можливості вступу України в НАТО, стосунки світу з Росією та необхідність продовження процесу реформ в Україні. Радіо Свобода зібрало найсуттєвіші цитати посадовців про Росію та війну на Донбасі.

Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки та оборони України

Продовжується окупація Криму. І там сконцентрований дуже потужний військовий потенціал. 22-й армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізії повітряних сил Росії складає чисельність військових понад 30 тисяч чоловік. На півострові розташовані потужні ракетні системи.

Зенітно-ракетний комплекс С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці нашої країни свідчить про те, що російський агресор готує потужний військовий потенціал в Криму не лише для того, щоб захищати там свою присутність.

Продовжуються активні бойові дії на Сході. На сході російський агресор представлений двома корпусами, чисельність яких перевищує 35 тисяч чоловік, декілька батальйонів тактичних груп. Але що принципово змінилося в позиції російського генштабу? Ці два корпуси виконують лише функцію прикриття і виграшу часу для розгортання основних військових сил Росії, які сьогодні концентруються на українському кордоні. На донецькому оперативному напрямку нам протистоїть восьма армія. 150-а дивізія цієї армії розгорнулася впритул кордону і готова до бойових дій. На чорноморсько-азовському оперативному напрямку 49-а армія, а в другому ешелоні перебуває 58-та армія Північного військового округу Росії.

На півночі над нами нависає 20-а армія західного військового округу, в резерві у неї перша танкова армія. Я не даремно кажу армія. Це війська, які готові до масштабного застосування, ведення континентальної війни. І разом проти нашої держави можуть бути задіяні майже 260 тисяч російських військовослужбовців. Три з половиною тисяч танків, 11 тисяч броньованих машин, біля 4 тисяч артилерійських систем, понад тисячу систем реактивного залпового вогню. Всі ці війська будуть підтримувати четверта і шоста армії військово-повітряних сил Росії.

Ракетні війська Росії розташовані біля нашого кордону. Це чотири ракетні бригади, озброєні сучасними ракетними системами «Іскандер». Я звертаю на це увагу, бо сьогодні є дві модифікації «Іскандер». Балістична ракета вражає на 500 кілометрів, а модифікація, яка має крилаті ракети може знищувати ціль на відстані 2500 кілометрів. Це демонстративний вихід Росії з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності. Це загрожує не лише Україні. Це загроза всім європейським країнам.

Роуз Геттемюллер, заступник генерального секретаря НАТО

Україна має ухвалити Закон про національну безпеку. Наші експерти працювали над цим законом разом із українськими. Це дуже важливий крок.

Але реформи відбуваються і в інших сферах. В останній рік ми бачимо певну стабільність в Україні щодо процесу реформ і ми сподіваємося, що цей рух триватиме.

На Донбасі триває гарячий конфлікт. Повсякденно ми чуємо про спроби посягання на нашу гідність і ніхто не знає цього краще, ніж Україна

На Донбасі триває гарячий конфлікт. Повсякденно ми чуємо про спроби посягання на нашу гідність і ніхто не знає цього краще, ніж Україна.

Я знаю, що Україна навчилася боротися в цьому полі, отримала певну вакцинацію від фейкових новин і дезінформації. НАТО має вчитися з вашого досвіду.

Один із найбільших негативних аспектів, що Росія робить, це напади на міжнародне право і договори, які допомагали долати зброю масового знищення. І ми маємо бути готові відповісти, зробити це асиметрично.

Я не згодна, що було б занадто ідеалістично для України сподіватися на членство й у НАТО, і в ЄС. Це дуже важливе й реалістичне завдання. Але я не буду приховувати, що потрібно багато чого зробити, потрібно провести серйозні реформи.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України

Під виглядом угруповань «ДНР» і «ЛНР» насправді перебуває восьма армія Південного військового округу збройних сил Росі

За даними МВС, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей під виглядом угруповань «ДНР» і «ЛНР» насправді перебуває восьма армія Південного військового округу збройних сил Росії. І складаються з кадрових російських військовослужбовців, найманців і місцевого населення. Це 35,5 тисяч лише на Донбасі.

В їхньому арсеналі 478 танків, 848 бронемашин, 750 артилерійських систем, мінометів, 208 реактивних систем залпового вогню, 363 протитанкових засобів, 419 засобів протиповітряної оборони.

Це не сепаратисти і не повстанці. Вони «купили» цю зброю не у воєнторзі, який захопили при агресії

Це не сепаратисти і не повстанці. Вони «купили» цю зброю не у воєнторзі, який захопили при агресії. Кількість бронетанкових сил там більше, ніж у Великобританії.

Ми маємо альтернативи, крім того, як працювати із НАТО та країнами Євросоюзу. У нас немає альтернативи на компроміси, які змушують нас бути позбавленими тої чи іншої частини нашої незалежності.

Великі країни в обмін на відмову від ядерного озброєння гарантували Україні безпеку і недоторканність кордонів

Великі країни в обмін на відмову від ядерного озброєння гарантували Україні безпеку і недоторканність кордонів.

Після цього я був свідком того, як лідери великих країн дзвонили в кабінети Турчинова і Авакова в 2014: «Не провокуйте Путіна, дійте спокійніше». І це «спокійніше» минулося для нашої країни дуже дорого: окупованим Кримом і частиною Донецької і Луганської областей.

Тому для нас дискусії з партнерами – це розмова на грані існування нашої країни. Ми не маємо права говорити не чесно. Тому для нас важливе надання летальної зброї. Як символ. Важливі декларації, які наші партнери заявляють, але ще важливіші – їхні кроки.

Роберт Карем, заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки

Росія продовжує фінансувати, очолювати, навчати і воювати разом з силами, які розпалюють конфлікт на Донбасі

Росія продовжує фінансувати, очолювати, навчати і воювати разом з силами, які розпалюють конфлікт на Донбасі. Ці дії суперечать міжнародним нормам, які підтримували мир і стабільність з часів Другої світової війни.

І ми говоримо не лише про російські військові дії. Минулого місяця Росія ще раз продемонструвала, що хоче використати енергетичні питання, як політичну зброю.

В довгостроковій перспективі проекти типу «Північний потік-2» спрямовані на те, щоб створити загрозу українській економіці і наближенню її до Європи.

Росія окупувала Крим. І підтримує конфлікт на Донбасі шляхом незаконного використання сили

США виступають проти реалізації цього проекту, який підриває європейську мету енергетичної диверсифікації та незалежності. Він матиме негативні наслідки для України.

Сьогодні я хочу висловити підтримку суверенітету і територіальній цілісності України з боку Америки.

Росія окупувала Крим. І підтримує конфлікт на Донбасі шляхом незаконного використання сили. Але ми не можемо сприймати це, як доконаний факт.

Ми віддаємо належне героїчним українським військовим і громадянам, які стоять на передовій у боротьбі проти російської агресії

Навпаки. Ми не маємо визнавати російську окупацію і намагання анексувати українську територію, так само, як намагання дестабілізувати Україну і заперечити право її громадян самим визначати власну долю.

Ми віддаємо належне героїчним українським військовим і громадянам, які далі стоять на передовій у боротьбі проти російської агресії.