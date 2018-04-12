​«У НАТО чекають від України наступних кроків у реформі оборони» – представник США в НАТО

Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського безпекового форуму розповіла про те, що Сполучені Штати Америки підтримують наміри України стати членом НАТО, а в Україні за останні чотири роки сталося багато змін. За її словами, нині Україна має продемонструвати стабільну демократію, виконання законів, вільну пресу, та уряд, який може себе захистити.

Кей Бейлі Хатчісон розпочала із того, що наголосила – Україна веде боротьбу на двох фронтах: на Донбасі та в Криму, а також із корупцією.

«Тільки ця боротьба, – боротьба з корупцією та встановлення стабільної демократії з незалежними судовими органами та антикорупційними судовими органами – тільки це забезпечить довгостроковий опір зовнішнім втручанням в розвиток України, як сучасної європейської країни», – сказала постпред.

Постійний представник США при НАТО наголосила, що в останні чотири роки в Україні відбулося багато змін.

Ми вражені реформами, які відбулися в останні чотири роки. Це короткий час в історії України. Але багато зроблено для формування демократії

«Ми вражені реформами, які відбулися в останні чотири роки. Це короткий час в історії України. Але багато зроблено для формування демократії. Дозвольте сказати, як людині, яка вивчала американську історію, я знаю, коли ми починали, коли наші батьки-засновники приїхали і засновували конституцію та започаткували структуру нашого уряду, які ми маємо досі, вони робили помилки. Часом зміни були більш повільні, ніж ми того хотіли. Жінки не мали права на голосування до 1919 року, і це була помилка», – розповіла Кей Бейлі Хатчісон.

Наступні кроки України – реформи оборони

Хатчісон зазначила, що в НАТО чекають наступних кроків у реформі оборони, які запровадять громадський і демократичний контроль у збройних силах.

На її думку, кожна стабільна демократія має демократичні стандарти контрою над армією.

Для того, щоб стати частиною НАТО, ви маєте показати стабільну демократію, закон, вільну пресу

«Для того, щоб стати частиною НАТО, ви маєте показати стабільну демократію, закон, вільну пресу, ви маєте показати, що ви той уряд, який може себе захистити, бо має силу справжньої демократії. Важлива річ, яку я хочу сьогодні сказати, що дух людей в цій країні переміг і всі у світі цим вражені», – сказала постпред.

Вона також звернула увагу, що реакція Росії на бажання України вступити в НАТО буде агресивною, як це стається щодо усіх країн, які хочуть вступити до організації. Однак, зазначила, що були часи, коли у США думали, що Росія також стане членом НАТО.

У США розраховували, що після розвалу СРСР Росія може стати впливовим партнером і продуктивною частиною суспільства, але все це призвело до Криму. На думку постпреда, домовленості з Росією не працюють.

Майдан та енергетична незалежність

Одною з речей, яка надихає, було спостерігати за спротивом Майдану, за яким стежив весь світ. Молоді люди, які стають лідерами в Україні

«Одною з речей, яка надихає, було спостерігати за спротивом Майдану, за яким стежив весь світ. Молоді люди, які стають лідерами в Україні – надихають. Я бачила це багато разів, коли натовп повторював «Ми хочемо в Європу». Це означає: ми хочемо західні цінності, ми хочемо людської гідності, верховенство права, хочемо справедливого ставлення до всіх людей, рівності і справедливості», – зазначила Хатчісон.

Постпред також згадала про те, як на початку березня український «Нафтогаз» закликав українців зменшити температуру у приміщеннях на 1-2 градуси і таким чином вдалося заощадити паливо. За цим спостерігав увесь світ.

Водночас, Хатчісон наголосила, що Україна не має залежати від Росії в енергетичному секторі, а в США – стурбовані будівництвом «Північного потоку-2». На думку постпреда, таким чином відбувається підтримка російської агресії та залежності Європи від російської енергії.

«Ми сподіваємося, що ви диверсифікуєте енергетичні ресурси. США в останні півтора роки почали експортувати нафту і газ, оскільки раніше більшість палива йшла на власне споживання», – каже Хатчісон

Вона також наголосила, що США буде розвивати інфраструктуру для експорту палива, в тому числі для України та Німеччини.