У законі про нацбезпеку врахують більшість рекомендацій партнерів з НАТО – Парубій

До другого читання законопроекту про національну безпеку парламент дослухається до рекомендацій з НАТО і США, заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час виступу на «круглому столі», присвяченому реформуванню системи нацбезпеки України.

«Реформуючи сектор безпеки, ми повинні перебувати в щільній комунікації з нашими партнерами з НАТО і повинні враховувати ті рекомендації, що звучать від наших партнерів, наших друзів із НАТО і Сполучених Штатів Америки. Тому вчора було дуже важливим, що під час ухвалення закону в першому читанні було зазначено, що закон схвалюється з важливим доповненням: щодо парламентського контролю над діяльністю Служби безпеки України. Я впевнений, що дуже багато тих рекомендацій ми зможемо імплементувати через поправки в обговоренні між першим і другим читанням» ,– наголосив він.

Андрій Парубій зазначив, що для України одним з ключових і найважливіших завдань зовнішньої політики є вступ в НАТО і, зокрема, основа реформи полягає в тому, щоб привести сектор безпеки України у відповідність до стандартів НАТО.

«Багато дискусій щодо закону було до його схвалення і вони будуть тривати між першим і другим читанням. Підготовка цього закону розпочалась ще коли я був секретарем ради національної безпеки і оборони, коли я запросив радників НАТО, радників США, наших союзників для того, щоб здійснити огляд сектору безпеки, а відповідно – його реформувати», – наголосив спікер Верховної Ради.

Участь в обговоренні теми реформування системи нацбезпеки України і ролі парламенту взяли народні депутати, представники Американської Ради з питань зовнішньої політики (AFPC), консультаційної місії Європейського Союзу, представництва НАТО в Україні, Офісу зв’язку НАТО і посольства США.

Верховна Рада 5 квітня підтримала президентський законопроект про національну безпеку.

У січні документ підтримала РНБО. Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС. Водночас міжнародні партнери висловлювали низку зауважень щодо цього закону.