РНБО підтримала проект закону «Про нацбезпеку України»

Рада національної безпеки і оборони підтримала проект закону «Про національну безпеку України».

Як повідомляє прес-служба РНБО, після схвалення Верховною Радою цей документ має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, закон «Про національну безпеку України» має узагальнити і привести до єдиного знаменника усі вже здійснені та заплановані реформи сектору безпеки і оборони України.

Він додав, що законопроект спрямовано на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

«Якнайшвидше ухвалення цього законопроекту має стати важливим елементом у сфері захисту української державності та протидії російській агресії», – зазначив Турчинов.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що цей національний законодавчий акт має відповідати та забезпечувати реформування всього сектору безпеки і оборони України та сприяти покращенню співпраці з країнами НАТО.

«Проект (законопроект «Про національну безпеку України» – ред.) ставить перед собою завдання членства України і в Європейському союзі, і в Організації Північноатлантичного договору, що має бути безумовною гарантією безпеки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», – сказав Порошенко.

Рада національної безпеки та оборони України сьогодні на засіданні затвердила «Основні показники державного оборонного замовлення на 2018–2020 роки». У РНБО зазначають, що пріоритетними напрямами державного оборонного замовлення у 2018 році має стати забезпечення Збройних сил України сучасною ракетною та бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони.