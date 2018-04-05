Рада підтримала президентський законопроект про нацбезпеку

Верховна Рада підтримала президентський законопроект про національну безпеку.

За схвалення документа за основу проголосували 265 депутатів за мінімально необхідних 226.

Депутати розглянули за скороченою процедурою проекти законів про національну безпеку України ( президентський законопроект №8068 і законопроект №8068-1 депутата Сергія Пашинського).

Президент у лютому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про національну безпеку України. Як заявляв президент України Петро Порошенко, серед іншого, законопроект, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

17 січня документ підтримала РНБО. У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що після схвалення парламентом цей документ має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.