Вінник: депутати пропонують у законопроекті про нацбезпеку зобов’язати СБУ звітувати Раді

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник заявляє, що комітет пропонує передбачити у законопроекті про нацбезпеку України реформування статусу СБУ і зобов’язати службу звітувати перед парламентом.

«Ми розпочинаємо процес реформування Служби безпеки України шляхом зміни її статусу. Пропонується назвати Службу безпеки України спеціальним органом з правоохоронними функціями та військовими формуваннями у складі», – сказав він.

За словами Вінника, цим законом пропонується вже через перехідні кінцеві положення змінити чинний закон про СБУ

«Цей орган буде підзвітний парламенту, як органу цивільно-демократичного контролю народу України, і рівень його відкритості суттєво підвищиться», – переконаний депутат.

Вінник зауважив, що робоча група ще не завершила роботу над законопроектом, треба розширити текст проекту і внести правки, необхідні для подальшої інтеграції до НАТО.

При цьому секретар комітету не виключає винесення в четвер на голосування законопроекту про нацбезпеку в першому читанні.

17 січня РНБО підтримала проект закону «Про національну безпеку України». У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що після схвалення парламентом цей документ має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.