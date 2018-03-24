Остаточна редакція закону про нацбезпеку передбачатиме парламентський контроль за СБУ – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що остаточна редакція законопроекту про національну безпеку України міститиме норму про парламентський контроль за діяльністю Служби безпеки України.

«Остаточна редакція нового закону про національну безпеку передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю служби. На мою думку, так само, як на думку наших партнерів – країн НАТО, це важливо, щоб повною мірою забезпечити відповідність закону, який я нещодавно передав до Верховної Ради, стандартам НАТО», – сказав Порошенко 24 березня на Київщині під час заходів з нагоди дня Служби безпеки України.

Він наголосив, що членство в НАТО є стратегічною метою України.

Президент у лютому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про національну безпеку України.

17 січня документ підтримала РНБО. У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що після схвалення парламентом цей документ має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.