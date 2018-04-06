До другого читання законопроекту про національну безпеку парламент дослухається до рекомендацій з НАТО і США, заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час виступу на «круглому столі», присвяченому реформуванню системи нацбезпеки України. «Реформуючи сектор безпеки, ми повинні перебувати в щільній комунікації з нашими партнерами з НАТО і повинні враховувати ті рекомендації, що звучать від наших партнерів, наших друзів із НАТО і Сполучених Штатів Америки. Тому вчора було дуже важливим, що під час ухвалення закону в першому читанні було зазначено, що закон схвалюється з важливим доповненням: щодо парламентського контролю над діяльністю Служби безпеки України. Я впевнений, що дуже багато тих рекомендацій ми зможемо імплементувати через поправки в обговоренні між першим і другим читанням»,– наголосив він.