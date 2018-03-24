Президент «найближчим часом» ініціює зміни до Конституції для вступу України в ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко заявляє про намір найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції, за якими стратегічною метою держави буде членство в Європейському союзі й НАТО.

«Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – членство в Європейському союзі і членство в Північноатлантичному альянсі», – сказав Порошенко 24 березня на Київщині під час заходів з нагоди дня Служби безпеки України.

Тиждень тому президент заявляв, що доручив готувати відповідні зміни до Конституції.

На своїй прес-конференції «Виклики – 2018» у лютому Порошенко заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО. За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом для себе. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства. Президент України Петро Порошенко заявляє, що країна з часом буде відповідати критеріям, необхідним для вступу до НАТО, як і до ЄС, а тим часом «виконує план дій для членства в НАТО в односторонньому порядку».

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього, і рішення про цей вступ будуть ухвалювати тільки Україна і НАТО, без участі третіх сторін. Росія натомість виступає різко проти будь-якої можливості вступу України до НАТО і вимагає від союзу «гарантій невступу України».

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом.