Відносини Києва й ЄС є найтіснішими за всю історію, але потрібно більше реформ – Макалістер

Виконання Україною взятих на себе зобов’язань та умов для надання подальшої європейської підтримки залишаються найважливішим принципом, на якому базуються відносини Києва і Європейського союзу, заявляє голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер.

Виступаючи на круглому столі за участі голови українського МЗС Павла Клімкіна 19 березня в Брюсселі він особливо наголосив на відповідальності Києва за стан своєї економіки і подальшої допомоги з боку ЄС.

«Ми з Україною нині перебуваємо у найтісніших стосунках за всю історію. Однак, важливі реформи повинні бути ухвалені та реалізовані: все базується на принципі «більше – за більше», але «менше – за менше», – сказав Макалістер.

Він наголосив, що є умови, які має виконувати Україна, щоб Європейський союз без жодних сумнівів продовжував допомогу як політичну, так і фінансову, нагадавши про мільярд євро макрофінансової підтримки, який нещодавно ухвалила Європейська комісія.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.

Президент Петро Порошенко заявив, що це рішення є визнанням «прогресу в реформах» в Україні.

Наприкінці лютого – на початку березня Петро Порошенко кілька разів заявляв, що обговорює у своїй команді «пропозицію «заякорити» в Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО». 16 березня під час відвідин прифронтової зони на Донбасі президент заявив, що вже віддав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції, що мали б закріпити прагнення України до вступу в НАТО і Європейський союз.