Членство України в НАТО і ЄС «реалістичне» – заступниця Столтенберґа

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер заявляє, що прагнення України до членства у Північноатлантичному альянсі і Європейському союзі є важливою і реалістичною метою. Про це вона сказала, виступаючи на безпековому форму в Києві 13 квітня.

Для цього, за словами заступниці Єнса Столтенберґа, Україні варто зосередитися реформах.

«Я не згодна, що було б занадто ідеалістично для України сподіватися на членство й у НАТО, і в ЄС. Це дуже важливе й реалістичне завдання. Але я не буду приховувати, що потрібно багато чого зробити, потрібно провести серйозні реформи», – сказала Ґоттемоллер.

Президент України Петро Порошенко нещодавно заявляв про намір найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції, за якими стратегічною метою держави буде членство в Європейському союзі й НАТО.

У березні НАТО внесло Україну до числа країн, які прагнуть вступу до альянсу.