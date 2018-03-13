Рух України в НАТО дратує Росію – аналітик

Без діалогу з НАТО Україна втратила б більше людей і територій на сході, переконаний голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж. Він зазначає, що прагнення України до членства з минулого року закріплені в законодавстві, а референдум щодо цього питання матиме швидше консультативний характер. А політичний аналітик Олексій Мінаков очікує, що Росія намагатиметься дискредитувати інтеграцію в альянс так само, як свого часу намагалася завадити безвізовому режиму.

Президент України Петро Порошенко привітав визнання Північноатлантичним альянсом прагнення України бути повноцінним членом цієї організації та заявив, що «наступна амбіція – План дій щодо членства (ПДЧ) для України».

«Саме цьому був присвячений мій лист Єнсу Столтенберґу в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу. Тиха дипломатія з просування наших принципових позицій, про що домовлено з нашими партнерами, дає свої вагомі результати», – написав 10 березня на своїй сторінці у Facebook президент України.

Альянс розглядає Україну як реального претендента на членство

«Альянс формально розглядає Україну як реального претендента на членство в цій організації. Відповідно, це накладає на нашу країну цілий ряд додаткових зобов’язань. Але ці зобов’язання більш формального характеру, і вони пов’язані з тим, щоб практично, максимально коректно і правильно втілювати в життя реформи політичні, економічні і безпекові, і проводити ту політику, яка дозволить нашій державі не просто співпрацювати з альянсом, а бути його елементом колективної безпеки», – зазначає експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко.

Однак він закликає не переоцінювати цей новий етап, адже альянс може припинити співпрацю з Україною, якщо не бачитиме практичного впровадження реформ.

Голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж згадує, що Україна вже була кандидатом в члени НАТО, проте цей курс згорнув Віктор Янукович після того, як став президентом у 2010 році.

Росія була впевнена, що нас можна голими руками взяти

«Після приходу до влади Януковича Україна стала позаблоковою нейтральною країною, що зрештою призвело до війни. Я думаю, власне, це спровокувало Росію – Росія була впевнена, що нас можна голими руками взяти», – міркує він.

Джердж звертає увагу на те, що Україна не лише позбулась позаблокового статусу в 2014 році, а й згодом закріпила намір вступу до НАТО в законодавстві.

Закон зобов’язує державні структури зробити все, щоб Україна набула членства в НАТО

«Минулого року Верховна Рада внесла зміни до цього закону (про основи внутрішньої політики України – ред.), де було чітко поставлено мету не досягнення критеріїв, а саме набуття членства в НАТО. Таким чином закон вище і президента, і парламенту, і уряду – маю на увазі, що закон зобов’язує всі ці державні структури зробити все, щоб Україна набула членства в НАТО, незалежно від їхнього внутрішнього бажання», – пояснює він.

Громадський діяч високо оцінює важливість співпраці України з НАТО навіть на тому рівні, який є зараз.

Без сьогоднішнього діалогу з НАТО в нас було б більше вбитих і поранених на фронті

«Ми маємо такий політичний діалог, військово-технічну співпрацю з НАТО, і це максимально те, чого ми можемо досягти. І це вже позитив, тому що ці речі укріплюють нашу національну безпеку. Я впевнений: без сьогоднішнього діалогу з НАТО в нас було б більше вбитих і поранених на фронті, і Росія просунулася б значно далі вглиб України, захоплюючи наші території», – стверджує Джердж.

Політичний аналітик Олексій Мінаков очікує, що Кремль намагатиметься перешкоджати інтеграції України в НАТО.

Ми побачимо інформаційні диверсії, як було з «безвізом», що нібито нам його не дадуть

«Росія – треба розуміти, що це її дратує, що вона абсолютно не зацікавлена в тому, щоб Україна рухалась в цьому напрямку, і ми будемо спостерігати в подальшому, як Росія буде максимально дискредитувати, перешкоджати всім діям, спрямованим на вступ України до НАТО, і ми побачимо знову ж таки інформаційні диверсії, як було з «безвізом», що нібито нам ніколи його не дадуть, але нам його дали», – наводить приклад він.

Самому НАТО потрібна Україна – Мінаков

Мінаков очікує, що Москва апелюватиме до збройного конфлікту на території України, який буцімто заважатиме вступу до альянсу.

Україна не має ніяких територіальних претензій до інших країн, це Росія напала на нас

«Це є міфом, тому що Україна на сьогоднішній день не має ніяких територіальних претензій до інших країн, це Росія напала на нас, вона є агресором, ми захищаємось від військової збройної агресії. Питання по Криму аналогічне – він є українським, згідно з міжнародним правом», – зазначає він.

Із цим погоджується й Сергій Джердж.

У Вашингтонському договорі нічого не йдеться про анексії, захоплення, війну

«У Вашингтонському договорі, який є основним документом для НАТО, нічого не йдеться про анексії частин території, захоплення, війну, тому що НАТО – це військово-політичне об’єднання. Тут про безпеку йдеться, і війна – це якраз порушення цієї безпеки», – аргументує він.

Олексій Мінаков також підкреслює, що вступ України до НАТО вигідний не лише Києву.

НАТО потрібна Україна, вони дуже зацікавлені в перейнятті нашого унікального досвіду

«І самому НАТО потрібна Україна, бо навіть сьогодні – я бачу це з розмов із правоохоронцями, які співпрацюють із нашими закордонними партнерами – закордонні партнери, особливо країн Балтії: Латвія, Литва, Естонія, вони дуже зацікавлені в перейнятті нашого унікального, ексклюзивного досвіду боротьби з російською агресією, яка є і військовою, бо наша армія фактично є єдиною, яка має практичний досвід бойових дій, а не лише навчальний, і з точки зору інформаційного спротиву російській агресії», – пояснює експерт у студії «Ранкової Свободи».

Статус референдуму щодо вектору України, якщо такий відбудеться, матиме швидше консультативний статус, зауважує Сергій Джердж. Саму цю перспективу він оцінює позитивно і додає: якщо більшість українців висловиться за вступ до НАТО, це буде певним сигналом і Росії, і Європі.

«Це – сигнал Росії про те, що український народ визначився і не потрібно шантажувати ні нас, ні наших лідерів своїм залякуванням щодо їхнього московського бачення НАТО – ми визначились. Друге: це – сигнал європейським країнам, тому що такий посил не тільки європейським лідерам, але й народам країн НАТО з тим, що український народ прагне бути в системі колективної безпеки», – міркує громадський діяч.

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