Україна не відчуває достатнього визнання євроатлантичних прагнень – Климпуш-Цинцадзе

Україна не відчуває з боку Заходу достатнього рівня визнання її європейсько-атлантичного вибору, заявила 10 березня віце-прем’єр-міністр із питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, виступаючи на Брюссельському форумі, куди її запросили для участі в дискусії на тему ««Відродження процесу євроатлантичної інтеграції».

«З думкою про позитивні зміни, які несе українцям приєднання до європейської та євроатлантичної спільноти, ми трансформуємо державу, робимо наші зусилля, але не чуємо гідного визнання та згоди з нашим вибором», – заявила в Брюсселі віце-прем’єр.

Водночас, каже Климпуш-Цинцадзе, українці є реалістами, тож нині концентрують свою увагу на двосторонніх відносинах, імплементації Угоди про асоціацію, «Східному партнерстві» та співпраці із НАТО.

«Ми розуміємо, що європейська та євроатлантична спільнота наразі має численні виклики, але наша трансформація, кожний позитивний крок, який ми робимо, насамперед, важливі для нас, але також важливі для наших партнерів, бо нагадують про потужність євроатлантичної спільноти», – наголосила віце-прем’єр.

Брюссельський форум – це щорічний майданчик для обговорення політиками, експертами, науковцями, представниками громадянського суспільства глобальних, політичних, економічних, безпекових проблем світу, включаючи трансатлантичні відносини.

У дискусії на заході, організованому американським Фондом Джермана Маршалла, також брали участь спеціальний представник США щодо України Курт Волкер і президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.