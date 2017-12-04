Столтенберґ: референдум щодо НАТО – «національне рішення України»

Брюссель – Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію. Про це заявив керівник НАТО Єнс Столтенберґ напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу. Політика «відкритих дверей» НАТО буде одним із пунктів порядку денного цих міністерських зустрічей. Водночас деякі експерти вважають, що українцям слід насамперед зосередитися на практичній співпраці з ЄС та НАТО.

Союз НАТО до анонсу українського президента Петра Порошенка щодо намірів провести референдум про перспективи приєднання до альянсу ставиться із повагою. Як заявив 4 грудня у Брюсселі керівник НАТО Єнс Столтенберґ, це – суверенне право українців самим вирішувати, яким їм іти шляхом.

Україні самій вирішувати, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум

«Україні самій вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це – національне рішення України», – заявив голова Північноатлантичного альянсу.

Водночас чи має НАТО далі розширюватися і чи приймати йому до свого складу нових членів, вирішують не лише країни-претенденти на вступ, але й 29 держав-союзниць, пояснив Столтенберґ і додав, що це рішення ухвалюється консенсусом. Але факт цьогорічного приєднання Чорногорії до альянсу свідчить про те, що двері організації для нових держав залишаються відчиненими.

Реформи будуть «значним досягненням і у сенсі членства» – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО зауважує, що на нинішньому етапі важливим є те, що Україна зосереджена на реформах своєї системи безпеки й оборони.

Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах

«Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах. І, незалежно від питання членства, реформи українських оборонних та безпекових установ, модернізація Збройних сил, все її практичне співробітництво із НАТО та її державами-союзницями є важливими. Це зміцнить Україну, зробить її витривалішою, а це, в свою чергу, буде значним досягненням і у сенсі членства», – заявив Єнс Столтенберґ.

Наприкінці минулого тижня президент України Петро Порошенко анонсував проведення у «скорому досяжному майбутньому» референдумів про членство в НАТО і ЄС.

Колишній посол США в Україні, а нині експерт впливового аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер – зі свого боку – висловлює сумніви у доцільності подання української заявки на членство в альянсі на нинішньому етапі. У своєму мікроблозі, реагуючи на анонсування президентом Порошенком референдуму щодо приєднання до НАТО, він пише, що сумнівається, чи має сенс такий крок, «з огляду на брак підтримки в цих організаціях ідеї, що Україну слід скерувати на шлях членства».

«Кращий вихід – поглиблення практичної співпраці», – вважає Стівен Пайфер.

НАТО має з Україною тісну співпрацю й продовжуватиме її зміцнювати – голова альянсу

Водночас відсутність у теперішніх планах міністерських зустрічей країн альянсу засідання комісії Україна-НАТО не означає послаблення співробітництва, а наступне засідання цієї комісії відбудеться вже незабаром, пояснює генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Водночас генеральний секретар альянсу запевняє, що між організацією, яку він очолює, та Україною «триває безперервний діалог і потужне партнерство».

Ми маємо з Україною тісну співпрацю й продовжуватимемо її зміцнювати

«Ми, НАТО та його держави-союзниці, надаємо Україні підтримку в багатьох різних сферах, включно із командним контролем, тренуваннями, кібернетичним захистом, реформами системи оборони, включно із боротьбою із тероризмом. Тож ми маємо з Україною тісну співпрацю й продовжуватимемо її зміцнювати», – обіцяє керівник НАТО.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Угорщини, яка через «мовний закон» пообіцяла чинити перешкоди євроатлантичній інтеграції України, заявляли, що Будапешт заблокував грудневе засідання комісії Україна-НАТО. «Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії НАТО-Україна в грудні», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

5-6 грудня в брюссельській штаб-квартирі НАТО відбудеться чергова зустріч міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць. Дипломати розглянуть цілу низку актуальних питань безпеки й оборони, у тому числі посилення співпраці між НАТО та Європейським союзом та роль альянсу в проектуванні стабільності у Європі та світі. У порядку денному також є питання політики «відкритих дверей» НАТО й засідання комісії Грузія-НАТО, де, як пояснюють в альянсі, мають обговорювати сфери більш тісної співпраці та проблеми безпеки в басейні Чорного моря.