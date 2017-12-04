В президента немає компетенції ініціювати референдум – Ставнійчук

Наміри Петра Порошенка провести референдуми щодо вступу до ЄС та НАТО можуть наштовхнутись на кілька перешкод, зазначає юристка Марина Ставнійчук. Серед них – відсутність відповідних повноважень та недосконале законодавство. Крім того, сама декларація цього наміру, скоріш за все, є скоріше передвиборчим ходом, до якого раніше вже вдавався Міхеїл Саакашвілі, вважає політик Микола Томенко.

В річницю референдуму про незалежність України президент Порошенко анонсував нові плебісцити – про приєднання до Євросоюзу та НАТО. Однак ще у 2014 році він стверджував, що референдум щодо подальшого зовнішньополітичного вектору розвитку буде проводитись не раніше 2020 року.

Про це в ефірі «Ранкової Свободи» нагадала голова правління громадської організації «За демократію через право» Марина Ставнійчук. Втілити цей намір в життя, за її словами, завадять зокрема хиби українського законодавства.

Венеційська комісія не один раз критикувала закон «Про всеукраїнський референдум» і вказувала на невідповідність Конституції

«Немає відповідної належної законодавчої бази для проведення взагалі референдумів в Україні. Як відомо, Венеційська комісія не один раз критикувала закон «Про всеукраїнський референдум» і в багатьох моментах вказувала на невідповідність Конституції України і міжнародним стандартам», – каже юристка. Крім того, Ставнійчук зауважує, що закон про референдум перебуває на перевірці в Конституційному суді з грудня 2014 року, і висновків щодо його конституційності досі нема.

Що ж до значення референдуму для інтеграції в Північно-Атлантичний альянс, то громадська діячка нагадує, що така процедура не передбачена навіть при вступі країни в цю організацію.

«Можливо, для президента з політичної точки зору це й цілком прийнятно, але мені здається, що кожне слово президента України має відповідати реальній дійсності», – міркує вона.

Зі Ставнійчук погоджується політик та громадський діяч Микола Томенко. Він додає, що референдум щодо вступу до Євросоюзу мав би сенс, якби Україна виконала всі необхідні умови і потребувала кінцевої легітимації такого рішення з боку власних громадян.

Що ж до НАТО, то його відносини з Україною регулюються щорічними програмами, які Київ не виконує сповна.

70% річної програми зі співробітництва України та НАТО на 2017 рік не виконано

«Президент ввів указом цьогорічну програму про співробітництво. Щоб ви розуміли, якщо взяти два додатки, то вона складає більше ста сторінок. Я вчора передивився її і скажу вам, 70% цієї річної програми зі співробітництва України та НАТО на 2017 рік не виконано і навіть не починало виконуватися», – констатує Томенко.

Політик нагадує, що референдум щодо вступу до НАТО проводився лише один раз – 2007 року в Грузії з ініціативи Міхеїла Саакашвілі.

«Як виборча технологія за гроші платників податків – це може бути, але, на мою думку, це надто послабляє нас в зовнішньо-політичних відносинах, коли виглядає, що важливий інструмент використовується як шоу, як політична технологія, а не як серйозна позиція країни», – нарікає він.

Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара також переконаний, що сенсу в проведенні цих референдумів зараз нема, а заява Порошенка – просто підготовка до нового політичного сезону.

Є несприйняття України як потенційного кандидата в члени ЄС. Щодо НАТО те ж саме

«Наші партнери (в ЄС – ред.) не готові до цього референдуму. Тобто, є несприйняття України як потенційного кандидата в члени ЄС. Є дійсно проблемні питання української влади, які вона не вирішує і які вже настільки нагальні і настільки очевидні, що вже про це кажуть вголос, незважаючи на агресію Росії. Щодо НАТО те ж саме», – вважає Хара.

Марина Ставнійчук зауважує, що, окрім недосконалого законодавства, провести референдуми Порошенку завадить і те, що він просто не має повноважень їх ініціювати.

«Президент може призначати подібні референдуми щодо вступу і до ЄС, і до НАТО – в певний період часу, навіть якщо це припустити – але за однієї умови: за наявності народної ініціативи. Сам президент, коли говорить «я проведу», повинен мати на увазі, що він з власної ініціативи відповідно до Конституції України, навіть не беручи закон про всеукраїнський референдум, не має конституційної компетенції проводити відповідні референдуми», – стверджує юристка.

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