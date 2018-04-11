Наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в липні в Брюсселі

Наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в середині липня в Брюсселі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.

Попередній, 19-ий саміт відбувся в липні минулого року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.

Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом.

Президент України Петро Порошенко нещодавно заявляв про намір найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції, за якими стратегічною метою держави буде членство в Європейському союзі й НАТО.