До 2019 року нових членів у ЄС не приймуть – Юнкер

Протягом роботи нинішнього складу Єврокомісії та Європарламенту до 2019 року приєднання нових держав до ЄС не буде. Про це заявив 13 вересня у Стразбурзі голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Виступаючи з щорічною промовою «Про стан ЄС» він, втім, наголосив, що у майбутньому співдружність матиме понад 27 держав-членів, а першочерговими кандидатами на приєднання є держави Західних Балкан і Туреччина.

«До завершення каденції нинішньої Європейської комісії та Європарламенту нових вступів не буде, бо до того часу не будуть виконані необхідні критерії. Але в майбутньому Європейський союз налічуватиме понад 27 держав (без Великої Британії, остаточний вихід якої з ЄС запланований на березень 2019 року, – ред.), – заявив голова Єврокомісії.

При цьому головними критеріями для набуття членства у ЄС Юнкер назвав верховенство права, справедливе правосуддя та повагу до засадничих цінностей.

«У випадку всіх держав, що претендують на приєднання до ЄС, верховенство права, правосуддя та фундаментальні цінності матимуть у переговорах основний пріоритет», – сказав Жан-Клод Юнкер.

Він наголосив, що це стосуватиметься, зокрема, й приєднання Туреччини в недалекому майбутньому, хоча ця держава протягом деякого часу «віддаляється від Європейського союзу».

Юнкер також наголосив, що «шок від Брекзиту» минув, євроскептики зазнали поразки у низці останніх виборів, а європейська економіка стабілізується.

Серед пропозицій із реформування структури ЄС голова виконавчої установи співдружності запропонував скоротити посаду голови Європейської ради, об’єднавши головування Комісії та Ради. На його думку, цей крок покращить управління Європейською співдружністю.

12-13 липня на саміті Україна-ЄС в Києві Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України. Водночас нині у країнах Євросоюзу працюють над текстом так званої «Брюссельської декларації», що має бути схвалена учасниками саміту «Східного партнерства» у Брюсселі в листопаді. Головні суперечки йдуть навколо того, чи має в декларації бути речення про «визнання європейських прагнень» України, Молдови і Грузії. Таке речення вже було в «Ризькій декларації» попереднього саміту «Східного партнерства» 2015 року, але нині, за повідомленнями дипломатів ЄС, проти цієї фрази виступають Німеччина і Нідерланди.