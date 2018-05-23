Радіо Свобода Daily: «Джавеліни» випробували і будуть застосовувати в разі наступу Росії

Хто ж труїть дітей?

Розпочнемо з отруєння школярів, які останнім часом почастішали. Цього разу балончик із невідомою речовиною розпилили у школі №3 в Харкові. Протягом травня в Україні сталося вже чотири випадки отруєння дітей у школах невідомою речовиною. Найбільш поширені версії – отруєння токсинами від газового балончика, можливих ремонтних робіт у приміщеннях, або потрапляння шкідливих речовин в каналізацію. В усіх інцидентах діти скаржились на запаморочення, слабкість та ускладнене дихання. За лінком знайдете усю відому інформацію щодо випадків отруєння у навчальних закладах.

Далі три новини про Олега Сенцова

МЗС України розглядає обмін політв’язня Олега Сенцова на заарештованого за підозрою в державній зраді керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. І поки з цього приводу відбуваються перемовини, долучитись до голодування може український активіст із Криму Олександр Кольченко, якого утримують у колонії в російському Копійську. Із вимогою звільнити ув’язненого в російській колонії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, у Росії виступили понад 130 діячів науки і культури. «Смерть Сенцова стане ганьбою для Росії», – попереджають у своїй заяві митці.

Далі стисло ще декілька новин

Американські ракетні комплекси «Джавелін» випробовували на одному з полігонів військові ЗСУ. Президент України Петро Порошенко запевнив, що використовувати їх будуть лише в разі наступу Росії.

Апеляційний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під арештом до 13 липня.

УЄФА погодився не згадувати свого партнера, російський «Газпром», на рекламних стендах у Києві.

Антикорупційний суд

Три місяці роботи і майже дві тисячі правок – депутати, зрештою, підготували резонансний законопроект про створення Антикорупційного суду до другого читання. Профільний комітет попередньо схвалив його, але «виніс за дужки» найважливішу норму – чи матимуть міжнародні експерти право вето щодо кандидатур суддів. Іншими словами, депутати вирішуватимуть пленарним обговоренням, чи готова влада відмовитись від контролю над судовою гілкою. Яка вірогідність, що українська Феміда отримає новий незалежний суд?

До дитячого садочку без черг

До 2020 року уряд планує позбутися черги до дитячих садочків. Наразі в країні відчувається дефіцит із місцями в дошкільних навчальних закладах – на початок року, за даними Міністерства освіти, в електронній черзі перебувало 47 тисяч дітей, і це з урахуванням того, що за минулий рік її вдалося скоротити майже на 40%. Проблему із нестачею місць в дитячих садочках відчувають і в деяких європейських країнах. Ми розповідаємо про те, як із цим справляються в успішних країнах і які заходи в Україні зможуть вирішити цю проблему.

100-метровий «золотий батон»

У Києві презентували «Парк корупції» та 100-метровий «Золотий батон». Поки це лише початок, адже для усіх відвідувачів доступ буде з 1 червня й організатори обіцяють показати, як працює спецназ НАБУ, чим живуть корупціонери і як виглядають сувеніри, вартістю понад 30 тисяч євро. Сама ж локація матиме вигляд ящірки, що, за словами організаторів, символічно для української корупційної системи – після втрати хвоста вона нарощує новий.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: 100-метровий «Золотий батон» – презентація «Парку корупції»

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