У школі в Харкові розпилили балончик з невідомою речовиною – ДСНС

У школі № 3 в Харкові розпилили балончик з невідомою речовиною, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, 37 учнів звернулися до бригад швидкої медичної допомоги, 26 з них направили на огляд до Обласної дитячої клінічної лікарні №1. Життю дітей загрози немає, причини події встановлюють.

У ДСНС заявили, що спеціалісти зробили відповідні дослідження на місці, однак небезпечних речовин не виявили.

21 травня рятувальники інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи. 40 школярів шпиталізували.