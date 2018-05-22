У лікарні в Миколаєві на обстеженні залишаються 29 дітей – ДСНС

Станом на 7:00 22 травня в лікарні в Миколаєві на обстеженні залишаються 29 дітей, потерпілих унаслідок розпилення невідомої речовини з різким запахом. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Наразі спеціалістами проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено, роботи по обстеженню будівлі школи завершено. Життю дітей загрози немає», – вказують рятувальники.

21 травня в ДСНС інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи.

Поліція Миколаївської області розпочала провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).