Поліція розслідує отруєння дітей у миколаївській школі як хуліганство

Поліція Миколаївської області відкрила провадження через отруєння дітей у миколаївській школі, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

Поліція розпочала провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

21 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи.

36 дітей шпиталізували, двоє з них перебувають у реанімації. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники заявили, що спеціалісти провели дослідження на місці інциденту, однак не виявили небезпечних речовин.