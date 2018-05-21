Дві дитини перебувають у реанімації після отруєння в миколаївській школі – ОДА

Дві дитини перебувають у реанімації після отруєння в миколаївській школі №6, повідомило управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

В адміністрації заявили, що 36 дітей перебувають у лікарні з попереднім діагнозом «отруєння невідомою речовиною». Батьки ще однієї дитини відмовилися від її шпиталізації.

21 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів. Рятувальники заявили, що спеціалісти провели дослідження на місці інциденту, однак не виявили небезпечних речовин.

11 травня схожий випадок стався в Павлограді на Дніпропетровщині. Тоді евакуювали понад 600 учнів і вчителів.

За три дні до цього, 8 травня, у лікарнях опинилися понад 50 учнів і співробітників Черкаської школи № 8. За даними ДСНС, під час проведення шкільної лінійки деякі учні відчули погіршення самопочуття й стали непритомніти. Причини інциденту наразі не повідомляли.