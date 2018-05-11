У Павлограді в школі розпилили невідому речовину, учнів і персонал евакуювали

У Павлограді на Дніпропетровщині в загальноосвітній школі №5 розпилили невідому речовину, понад 600 учнів і вчителів вивели з будівлі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

За попередніми даними відомства, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Одна людина звернулася зі скаргами на погіршення самопочуття. Фахівці з’ясовують, яка саме речовина була розпилена.

Водночас, за інформацією Павлоградської міської ради, надзвичайна подія виникла пообіді: у школі «невстановленою особою було розпилено речовину невідомого походження, яка викликала першіння і кашель». Негайно здійснили евакуацію учнів, вчителів та персоналу школи, провели провітрювання, дегазацію і вологе прибирання приміщень.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, поліція, газова служба та керівництво міста. Фахівці зібрали проби повітря для дослідження на наявність фенолу, формальдегіду, аміаку.

Раніше, 8 травня, на території з школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

11 травня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 32 дитини і четверо дорослих. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». Причини погіршення стану здоров’я дітей досі невідомі.