Поліція відкрила провадження через отруєння дітей в Черкасах

Поліція відкрила кримінальне провадження через отруєння дітей в Черкасах.

Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, провадження відкрили за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.

У поліції зазначають, що сьогодні правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в одній із шкіл Черкас близько 20-ти дітей втратили свідомість.

За останніми даними ДСНС, через отруєння невідомою речовиною госпіталізували 51 дитину, з них 11 перебувають в реанімації. За даними служби, спочатку до лікарні госпіталізували трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки, згодом кількість дітей, які скаржилися на нудоту і запаморочення, збільшилася.

Усі потерпілі є учнями 2-7 класів черкаської 8-ї загальноосвітньої школи, а на шкільній лінійці, під час якої діти втрачали свідомість, перебувало 424 учні.

У службі зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону.