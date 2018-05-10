Отруєння в Черкасах: ГПУ заявляє, що витоку небезпечних речовин з військової частини не було

Витоку отруйних речовин з військової частини №9930 під Черкасами не було, заявив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, коментуючи масове отруєння в черкаській школі №8.

«За результатами проведеного огляду витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було. Радіаційний та хімічний фон в межах норми. Будь-яких вибухів на території частини також не було», – написав Лисенко у Facebook.

За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

10 травня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 54 дитини та четверо дорослих (три вчительки та техпрацівниця Черкаської ЗОШ №8). Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний, однак одна з жінок залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.