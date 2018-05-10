Отруєння в Черкасах: у реанімації залишається одна потерпіла

Одна жінка залишається у відділенні інтенсивної терапії в Черкасах внаслідок отруєння в школі №8. Про це 10 травня повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«За оновленою інформацією, на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 54 дитини та 4 дорослих (три вчительки та техпрацівниця Черкаської ЗОШ №8). Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві підтвердили оприлюднену 9 травня інформацію ДСНС про значне поліпшення стану 11 дітей, яких уже перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайні палати.

За даними ДСНС, на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.