Отруєння в Черкасах: 11 дітей перевели з реанімації в стаціонар

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у Черкасах із реанімаційного відділення 11 дітей переведені в стаціонарне відділення.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, стан дітей стабілізувався, усі перебувають у свідомості та почуваються задовільно.

У відомстві додають, що загалом після, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною у лікарнях перебувають 53 учня і 4 вчителів.

Головною версією отруєння наразі залишається локальне розпилення невідомої речовини, наголошують у ДСНС.

За даними ДСНС, на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.