ДСНС: у Черкасах 42 дитини отруїлися невідомою речовиною

У Черкасах госпіталізували 42 дитини через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Черкаській області, усі потерпілі є учнями 2-7 класів черкаської 8-ї загальноосвітньої школи.

За даними ДСНС, спочатку до дитячої клінічної лікарні госпіталізували трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки, згодом кількість дітей, які скаржилися на нудоту і запаморочення, збільшилася.

У службі зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону.