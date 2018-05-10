Супрун очікує перших висновків щодо отруєння в Черкасах сьогодні

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун очікує, що перші висновки щодо отруєння в черкаській школі №8 оприлюднять сьогодні, 10 травня.

«Схоже на те, що діти щось вдихнули саме у дворі... Мають бути до кінця дня сьогодні якісь висновки. Діти, найімовірніше, сьогодні почнуть повертатися додому. Вони будуть під наглядом педіатрів. Нових випадків захворювання немає. У їхній крові та сечі не було хімічних речовин», – сказала Супрун перед засіданням уряду.

Вона додала, що експерти взяли зразки ґрунту, повітря й води.

«Діти нам розповідали, що не були разом, не харчувалися разом, усі прийшли з дому. Не було жодного зв'язку між ними, тільки подвір'я, де вони зібралися. Увечері був сильний дощ. Можливо, через цей дощ було щось із каналізацією, або щось із військовою частиною. Ми не впевнені, що сталося... У повітрі нічого не виявили, але взяли зразки повітря не в той момент, коли все відбувалося, тому що там не було нікого на місці, а взяли трохи пізніше», – заявила Супрун.

За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

10 травня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 54 дитини та четверо дорослих (три вчительки та техпрацівниця Черкаської ЗОШ №8). Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний, однак одна з жінок залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.