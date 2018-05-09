У реанімації залишаються 11 потерпілих у Черкасах дітей – ДСНС

Станом на 7:00 9 травня в Черкасах на лікуванні перебуває 57 людей, які 8 травня під час та після лінійки в міській школі №8 відчули погіршення самопочуття. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, серед потерпілих, що потребують лікування, є 53 учні та четверо вчителів, з них 11 далі перебувають у реанімації в стані середньої тяжкості, решта – в задовільному та легкому стані.

«З метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено», – ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через отруєння невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.