У Черкасах після отруєння в лікарні залишаються 32 дитини – МОЗ

У Черкасах після отруєння в школі в лікарні досі перебувають 32 дитини.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, сьогодні 22 дітей виписали, вони уже вдома.

За даними МОЗ, у лікарні все ще перебувають ще четверо дорослих.

Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати, стан дорослих і дітей задовільний, додають у міністерстві.

11 травня у Держпроспоживслужбі повідомили, що після позапланових перевірок школи і підприємства, яке постачає воду у цей навальний заклад, «виявлені окремі порушення вимог у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та санітарного законодавства».

За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною.

10 травня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 54 дитини та четверо дорослих (три вчительки та техпрацівниця Черкаської ЗОШ №8). Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний, однак одна з жінок залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.