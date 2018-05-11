Отруєння дітей у Черкасах: які версії розглядають

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи № 8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2‒9 класи). За попередніми даними, сталося отруєння невідомою речовиною, однак за три дні після надзвичайної ситуації жодних офіційних висновків немає.

Одразу після надзвичайної ситуації прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «відбулося розпилення локально якоїсь речовини». Над встановленням її характеру нині працюють правоохоронці та лабораторії.

10 травня в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила, що у крові та сечі дітей, які постраждали, не було хімічних речовин.

У той же час токсиколог Микола Назаренко стверджує, що отруєнь нетоксичною речовиною не буває, бо «все є отрута, справа лише в дозі».

Яка остання інформація?

Помічник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» повідомив, що на території школи у повітрі та ґрунті небезпечних хімічних речовин не виявили.

«Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби повітря, води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. За результатами досліджень атмосферного повітря на вміст фенолу, формальдегіду, сірководню, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку перевищень гранично допустимих максимально разових концентрацій не виявлено», – мовиться у повідомленні.



Причину отруєння продовжують шукати.

Держпродспоживслужба говорить про ремонтні роботи

Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві, під час прес-конференції у столиці зазначив, що найчастіше випадки отруєння у навчальних закладах стаються через ремонтні роботи.

За його словами, такі випадки стаються щороку від трьох до п’яти разів.

Серед причин отруєння в навчальних закладах Рубан називає погіршення самопочуття через токсини, які виділяються під час ремонту навчального закладу (у разі недотримання технічних процесів чи з неякісних будівельних матеріалів), використання школярами газових балончиків, а також викиди каналізаційних стоків, які пов’язані з неправильним використанням каналізації та потраплянням токсичних речовин у приміщення.

За словами Рубана, за останні 15 років у Києві не ставалося отруєнь дітей через питну воду.

Начальник головного управління Держпродспоживслужби радить усім навчальним закладам проводити ремонтні роботи лише у визначений час, а саме у серпні.

Протягом навчального року ремонт може відбуватися лише без застосування токсичних речовин. Рубан також наголосив, що будь-які ремонтні роботи мають відбуватися ізольовано від дітей.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов ще 8 травня наголосив, що у школі, де стався інцидент, не відбувалось жодних ремонтів чи фарбувань, які могли спровокувати виділення різких запахів чи шкідливих речовин, несприятливих для дитячого організму.

Версію про причетність військової частини вже спростували

Поруч із школою, де отруїлися діти, розташована військова частина № 9930. Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявив, що витоку отруйних речовин там не було.

«За результатами проведеного огляду витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було. Радіаційний та хімічний фон в межах норми. Будь-яких вибухів на території частини також не було», – написав Лисенко у фейсбуці.

Військова прокуратура центрального регіону України повідомляє, що одразу після отримання повідомлення на місце події виїхала оперативно-мобільна група управління ДСНС, а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС.

У школі працювали служби екстреного виклику міста, фахівці санітарно-епідомологічної служби, керівництво місцевих органів влади та представники правоохоронних органів.

«Фахівцями на місці був зроблений експрес-аналіз повітря. Наявності сірководню, аміаку, хлору а також горючих газів та отруйних речовин на місці події виявлено не було», – коментували в прокуратурі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Інші версії інциденту

Жодних офіційних причин інциденту поки що не встановили. Лабораторні дослідження досі тривають, дослідження здійснює Інститут екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя.

Токсиколог Микола Назаренко зазначає, що протягом кожного року хіміки синтезують тисячі нових хімічних матеріалів, а токсикологи не встигають дати їм оцінку. Це може ускладнювати проведення досліджень.

Самі жителі Черкас звинувачували підприємство з виробництва азотних добрив ПАТ «Азот». У той же час завод офіційно повідомив, що всі технологічні служби та цехи працювали і працюють у штатному режимі, а будь-яких порушень технологічного процесу на підприємстві не було.

Серед версій також називають витік токсичних речовин із каналізації та гаражного кооперативу, що розташований поруч із школою.