У миколаївській школі розпилили невідомий аерозоль, близько 400 учнів евакуювали – ДСНС

У школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зі школи евакуювали близько 400 учнів. За попередньою інформацією, 32 дитини направили до лікувальних закладів «з метою уточнення стану здоров’я». Загрози їхньому життю немає, підкреслили в ДСНС.

Згідно з повідомленням, спеціалісти провели дослідження на місці інциденту, однак не виявили небезпечних речовин.

11 травня схожий випадок стався в Павлограді на Дніпропетровщині. Тоді евакуювали понад 600 учнів і вчителів.