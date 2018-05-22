МОЗ про отруєння в Миколаєві: більшість дітей сьогодні випишуть із лікарні

Більшість дітей, яких госпіталізували після розпилення невідомої речовини в миколаївській школі, сьогодні випишуть із лікарні, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У відомстві заявили, що в лікарнях залишаються 29 дітей, 11 уже виписали.

21 травня в ДСНС інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи.

Поліція Миколаївської області розпочала провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).