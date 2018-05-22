У Києві презентували 100-метровий «золотий батон»

У Києві у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка презентували 100-метровий «золотий батон», символ корупції в Україні.

У презентації, зокрема, брав участь голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.

«Головна мета – допомогти створити в Україні відкрите демократичне суспільство. Для цього потрібно забезпечити верховенство права…корупція існує скрізь. Тому ми відчуваємо, що це наш обов’язок поділитися нашим досвідом у сфері боротьби з корупцією», – сказав Мінґареллі.

«Золотий батон» стане частиною «Парку корупції», що незабаром планують створити в ботсаду.

«Парк корупції» – інтерактивний проект, покликаний привернути увагу до проблеми топ-корупції, розповісти про корупцію як явище, її історію та успішні приклади боротьби з нею. «Парк корупції» працюватиме в Києві 1-17 червня.

У лютому 2014 року після втечі президента Віктора Януковича у його резиденції «Межигір’я», як повідомлялося, знайшли «золотий батон» – прес-пап’є у вигляді батона вагою 2 кілограми, виконане із золота.

У лютому 2015 року народний депутат Дмитро Добродомов направив у Генеральну прокуратуру звернення про необхідність відкрити кримінальне провадження, щоб встановити, де є низка матеріальних цінностей, зокрема, і прес-пап’є у вигляді батона вагою, як повідомляли, 2 кілограми, зроблене із золота. Наприкінці березня 2015 року відкрили відповідне кримінальне провадження.

У травні 2016 року стало відомо, що це кримінальне провадження закрили, рішення ухвалила поліція Київської області через відсутність заяви від потерпілої сторони і сумнівності факту існування так званого «золотого батона». Водночас журналісти, які працювали зі знайденими після Революції гідності в Межигір’ї документами, кажуть, що «батон» згадується в списку подарунків, але самі вони його не бачили.