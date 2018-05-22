УЄФА погодився: «Газпрому» не стало на зовнішній рекламі в Києві

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) погодився з позицією міської влади Києва про неможливість згадування одного зі спонсорів Ліги чемпіонів УЄФА, російської компанії «Газпром», у фан-містечку та на рекламних носіях в інших місцях української столиці. Про це повідомив уночі 22 травня уповноважений від Київської міської держадміністрації з питань підготовки до фіналу Андрій Мирошниченко.

«Масові акції супротиву, акти вандалізму та графіті шоу відміняються. УЄФА погодився з позицією КМДА щодо неможливості використання логотипів «Газпрому» навіть у якості інформації про партнерів Ліги чемпіонів. Все прибрано. Вже зараз друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване. Всім вдячні за розуміння», – написав чиновник у Facebook.

Раніше влада Києва висловила сподівання, що УЄФА погодиться не згадувати свого партнера, російський «Газпром», на рекламних стендах.

21 травня в мережі з’явилися фотографії банерів з логотипом «Газпрому» в центрі Києва.

«Газпром» є російською державною монополією, яка постачає природний газ на європейський ринок. Експерти нафтогазового ринку, зокрема, Михайло Крутіхін, визнають, що «Газпром» – це політична зброя Кремля». Росія окупувала український Крим та підтримує проросійських бойовиків на Донбасі.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.